Propunere inedită a celor de la Sepsi, pentru U Craiova 1948: ”Nu ar costa absolut nimic! Ar avea o șansă în plus!”

Sepsi Sf. Gheorghe are un program infernal, cu trei meciuri în șase zile, cu CFR Cluj și Dinamo în campionat, și cu U Craiova 1948 în Cupa României. Laszlo Dioszegi, patronul gruării covăsnene, a venit cu o propunere mai puțin obișnuită echipa olteană.

Dioszegi i-a invitat pe cei de la U Craiova 1948 să joace meciul din Cupa României pe noua arenă din Sfântu Gheorghe.

”Mergem luni la CFR Cluj, joi la Craiova pentru meciul din Cupa României, apoi duminică acasă cu Dinamo! Vor fi 6 zile infernale, nici nu îndrăznesc să mă gândesc cum vom rezista fizic mai ales.

Am auzit și eu varianta asta, dar o să vorbesc cu cei din conducerea noastră și o să le trimitem o scrisoare celor de la Craiova în care o să-i invităm să vină să joace la Sf. Gheorghe, pe stadionul nostru cel frumos. Ar fi mai bine decât la Severin. Nu-i va costa absolut nimic, terenul e excelent, plus că am salva și noi o deplasare.

Ar trebui să mergem de la Cluj direct la Severin. Noi suntem dispuși să-i primim aici. Iar dacă ar fi să glumesc puțin, cei de la Craiova au văzut acum, după meciul nostru cu Voluntari, că stadionul nu ne poartă noroc, deci ar avea o șansă în plus”, a declarat Laszlo Dioszegi pentru Fanatik.

Sepsi fost învinsă de FC Voluntari, scor 1-2, la meicul care a inaugurat noul stadion al covăsnenilor și debutul pe banca tehnică al lui Cristiano Bergodi. Dioszegi a vorbit și despre contractual antrenorului Cristiano Bergodi, cu Sepsi.

”În primul rând vorbește foarte bine limba română, apoi cunoaște foarte bine campionatul, iar în al treilea rând are un caracter apropiat de al clubului nostru. Noi suntem mai modești, mai liniștiți. E un antrenor liniștit, care nu caută scandaluri, se apucă de treabă și face ce știe mai bine.

Ne-am înțeles foarte repede, iar după ce am dat mâna cu el mi-am dat seama că fotbalul e viața lui și că am făcut o alegere bună. Iar lumea mai trebuie să știe ceva pentru că mulți vorbesc. Bergodi are un contract normal, nu zeci de mii de euro cum spun unii”, a mai spus Dioszegi.