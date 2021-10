Protestul galeriilor din România ia amploare! Peluza Sud Steaua anunță că nu se mai prezintă la meciuri

Suporterii roș-albaștrilor au postat în urmă cu câteva momente un comunicat prin care transmit că nu se vor mai prezenta la meciurile unde accesul se va face exclusiv pe baza vaccinului!

La doar o zi după ce ultrașii celor de a FC U Craiova 1948 au amenințat cu neprezentarea la derby-ul cu CSU din cauza măsurilor impuse de autorități, acum, Peluza Sud a Stelei a transmis un mesaj asemănător. Fanii bucureștenilor anunță că vor înceta să se mai prezinte la stadion, atâta timp cât cei nevaccinați sunt discriminați.

„Peluza SUD Steaua nu se prezintă la meciurile la care accesul se face exclusiv pe bază de vaccinare. Unitatea este unul din principiile ce au stat la baza acestei peluze, principiu la care nu vom renunța și în numele căruia cerem și celor ce vin alături de noi să îl respecte și să întărească decizia Peluzei, sperând totodată că această situație va dura cât mai puțin.

În ultimul an și jumătate de pandemie, ne-am adaptat în ciuda condițiilor austere și am făcut tot ce am putut să ne susținem culorile. Câtă vreme intrarea la meci a presupus testarea și intrarea celor negativi, ne-am putut continua idealurile.

Acum, însă, ne vedem nevoiți să strângem rândurile. Amintim că, la nivel european, certificatul verde se poate emite și prin testare sau prin trecere prin boală – astfel se poate călători și este permis accesul la majoritatea evenimentelor de pe continentul nostru. Totuși, în cazul meciurilor de fotbal din România, acest lucru a fost redus la accesul exclusiv pe bază de vaccinare, ceea ce ne pune în dificultate la nivel de entitate. Nu vrem lupte politice, nu vrem să fim un pion în răfuieli și dezbateri. Cei care vor dori să susțină STEAUA, în această situație, o pot face cumpărând bilete în celelalte sectoare ale stadionului și asistând la meciuri de acolo.

Milităm pentru testare masivă, pentru respectarea regulilor și vrem să fim lăsați să ne desfășurăm, pentru că FĂRĂ NOI, FOTBALUL NU ARE CULOARE.”, s-a arătat în mesajul postat de Peluza Sud a Stelei.