Prunea „condamnă” bucuria jucătorilor de la FCSB, după derby: „Trebuie să existe un respect!”

Fostul portar al Generației de Aur continuă fie deranjat de felul în care elevii lui Edi Iordănescu au ales să celebreze succesul istoric împotriva lui Dinamo, scor 6-0!

La puțină vreme după ce și-a cerut scuze în mod public pentru jignirile adresate lui Octavian Popescu, Florin Prunea a vorbit din nou despre imaginile din vestiarul roș-albaștrilor. Fostul conducător din Ștefan cel Mare consideră că jucătorii FCSB-ului au exagerat prin felul în care au ales să se comporte la finalul meciului cu Dinamo, însă a scos în evidență declarațiile lui MM Stoica și Edi Iordănescu, imediat după finalul partidei.

”Regret ce am spus, doar pentru că a fost vorba despre un copil. Dar, nu a fost o reacție normală. Îți asumi să vină și răspunsul, nu a fost în regulă ce a făcut. Și cu mine au apărut filmări și am plătit. Și financiar, după acel meci cu FCSB de la Iași. Nu-ți spune nimeni să nu te manifești, dar să nu iei la mișto partea cealaltă. Între jucători trebuie să existe un respect

În schimb, i-am felicitat pe MM Stoica și pe Edi Iordănescu pentru declarațiile de după meci. Arată caracter și coloană vertebrală. Se puteau bucura și jucătorii, dar cu măsură. Rivalitate cu cine? Nu mai există rivalitate acum între FCSB și Dinamo.

Repet, eu am fost prinse în ipostaze mult mai urâte. Sunt singurul care a plătit pentru acele scandări de la meciul Iași – FCSB, alții deloc. Nu am văzut că era camera pe mine, am fost și suspendat 3 luni, am achitat 20.000 de ron. Dar, și atunci mi-a părut rău după acele imagini. Mi-a părut rău de declarațiile pe care le-am făcut, mai ales că eu i-am luat apărarea când lumea îl ataca. Îi voi cere scuze și personal când mă voi întâlni cu el”, a spus Prunea, potrivit Digi Sport.