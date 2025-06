PSG, câştigătoarea Ligii Campionilor: În lacrimi, Marquinhos a savurat acest trofeu venit după „doisprezece ani de suferinţă”

Ajuns la Paris Saint-Germain în sezonul 2012-2013, Marquinhos este, fără îndoială, jucătorul cel mai în măsură să savureze triumful echipei în finala Ligii Campionilor, sâmbătă, şi victoria istorică în faţa formaţiei Inter Milano, scor 5-0.

Vorbind la Canal+, căpitanul echipei PSG, în lacrimi, nu şi-a ascuns bucuria. „Nu mai am nicio putere, am dat totul. Mi-am dorit prea mult acest lucru. Am suferit timp de doisprezece ani. Această competiţie este foarte greu de câştigat. Arată valoarea acestui club. Suporterilor care sunt aici, la Parc şi peste tot în lume, vă mulţumesc foarte mult, vă iubesc”.