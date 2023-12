„Puteam să obținem mai mult!”-Ce a spus Alexandru Țigănașu după FC Botoșani-Rapid 0-0

FC Botoșani a obținut o remiză pe teren propriu. Trupa moldavă a bifat un nou rezultat de egalitate (0-0 cu Rapid).

Alexandru Țigănașu a reacționat după meci. Fundașul stânga al moldovenilor consideră că echipa sa putea să ia toate cele 3 puncte.

„Puteam să obținem mai mult!”

„Am câștigat un punct, dar speram la 3 puncte, dar, la situația pe care o avem acum în clasament, ne mulțumim și cu un punct. Puteam să obținem mai mult în această seară, dar nu am fost concentrați în fața porții și nu am reușit să înscriem. Am avut mai multe ocazii ca Rapid”, a spus Alexandru Țigănașu, după eșecul cu Rapid.