Răbufnirea lui Edi Iordănescu: ”Ne-am pierdut respectul!”

România a pierdut cu Slovenia, scor 1-2.

Edi Iordănescu a avut o reacție categorică când a fost întrebat de ce nu a putut lua lotul complet.

”(n.r. – De ce Slovenia a reușit să își ia tot lotul și noi nu am putut?) Probabil că ne-am pierdut respectul. Eu știu ce discuții am avut, personal chiar, am făcut apel la cluburi, am încercat să contactez antrenorii să ne dea jucători.

Era destul de important să avem un ultim test cu toți jucătorii. Plus multe accidentări. Dar în final, priviți în ansamblu Slovenia, a fost foarte subestimată. Vorbim de o echipă cu jucători de zeci de milioane, de o echipă care, exact în formula asta cu care ne-am confruntat noi, au răpus Norvegia, care avea Haaland și Odegaard, victorie și apoi egal la retur. Nu a pierdut cu Suedia și cu Serbia, e o echipă cu un nivel bun spre foarte bun”, a spus Edi Iordănescu, într-un dialog cu jurnalistul Digi Sport Marian Codirlă.