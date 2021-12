Rădoi nu plânge după despărțirea de FRF: „Am avut 3 oferte în 8 zile!”. De unde au venit propunerile

Fostul selecționer este liber de angajament în momentul de față și pare pregătit să înceapă un proiect serios pe banca unei echipe de club!

Mirel Rădoi a decis să nu își mai prelungească contractul cu Federația Română de Fotbal, după o colaborare de mai bine de trei ani și jumătate. Ratarea calificării la Mondialul din Qatar l-a făcut pe tehnicianul în vârstă de 40 de ani să lase locul altcuiva, însă șefii de la Casa Fotbalului întâmpină dificultăți în ceea ce privește numirea noului selecționer.

Fără contract în momentul de față, Rădoi nu duce lipsă de oferte și a anunțat că a avut nu mai puțin de trei în decurs de câteva zile. Acesta a dezvăluit că toate au venit din partea unor cluburi din străinătate, însă a hotărât să le refuze pe toate.

„Am avut o discuţie după meciul cu Armenia, imediat, în vestiar, cu jucătorii. Am avut după aceea în aeroport şi în avion o discuţie cu stafful meu. După aceea, la Bucureşti, am vorbit cu preşedintele şi directorul tehnic. Am avut o discuţie deschisă cu ei, 2-3 ore, în care le-am explicat tot ce s-a întâmplat până atunci, tot ceea ce urmează să se întâmple, ce se poate întâmpla, la ce se pot aştepta, care pot fi repercusiunile. După discuţiile astea, din punct de vedere al încrederii n-am simţit nicio problemă din partea lor.

Ba din contră, a fost o perioadă în care am avut şi foarte multe oferte. Le-am şi spus: ‘Dacă nu mai credeţi în proiectul discutat la început şi credeţi că altcineva poate face mai mult, e momentul să ne dăm mâna şi toţi putem avea de câştigat’. Preşedintele a luat cuvântul şi a zis ‘Nu, dacă începem ceva, mergem până la capăt’. A fost acel meci cu Armenia, atunci am avut o discuţie, în rest nu s-a pus problema, chiar dacă am avut oferte. Au fost 3 victorii într-o săptămână după luna septembrie, când am făcut 7 puncte. Nea Mihai ştia de acele oferte, i-am arătat.

Au fost 3 oferte în 8 zile, toate din străinătate. În Liga 1 era greu, atât timp cât eu am spus că vreau să continui la echipa naţională. Din punct de vedere financiar, e greu pentru o echipă din România să se lupte cu echipa naţionala. Antrenorii naţionalelor nu câştigă aşa puţin cum zic unii şi alţii. Chiar recent impresarul mi-a zis: ‘Tu îi refuzi, îi refuzi, iar când s-ar putea să îţi doreşti să pleci, s-ar putea să nu te mai caute ei’. În continuare mă bucur de timpul liber.

Am avut ofertă de la două echipe naţionale. Am zis că asta ar fi culmea, să plec de la naţionala mea şi să mă duc selecţioner la o altă naţională”, a spus Mirel Rădoi, potrivit Telekom Sport.