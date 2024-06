Radu Drăgușin este mulțuimit de prestația României cu Bulgaria: „Posesia a fost de partea noastră”

Fundaşul Radu Drăguşin a afirmat, după amicalul cu Bulgaria, 0-0, că fiecare component al naţionalei României are ocazia la EURO 2024 să arate că se găseşte la cel mai înalt nivel.

„Posesia a fost de partea noastră”, a atras atenția Radu Drăgușin

Naţionalele de fotbal ale României şi Bulgariei au terminat la egalitate, 0-0, marţi seara, într-un meci amical jucat pe Stadionul Steaua din Bucureşti, penultimul test al tricolorilor înaintea EURO 2024.

„Atmosfera creşte, suntem pe un trend foarte bun, suntem din ce în ce mai legaţi între noi, relaţiile sunt foarte bune. Orice turneu este o ocazie să arătăm că suntem la cel mai înalt nivel. Sunt sigur că atât eu cât şi colegii mei vom profita de această ocazie şi nu o vom rata”, a spus Drăguşin la Prima TV.

El s-a arătat mulţumit de evoluţia sa şi a colegilor săi în partida cu Bulgaria de pe stadionul Steaua din Bucureşti.

„Posesia a fost de partea noastră, dar din păcate nu am reuşit să fructificăm aceste ocazii pe care le-am avut. Noi avem un lot foarte valoros, când unul este indisponibil sau nu poate să joace, celălalt este pregătit să îi ia locul, şi asta s-a văzut foarte bine în această seară.

Cred că toţi care am intrat pe teren am intrat foarte bine şi am făcut ceea ce a trebuit”, a mai spus Drăguşin.

România va mai juca un meci de pregătire înaintea EURO 2024, pe 7 iunie, cu Liechtenstein, tot pe Stadionul Steaua (21:00).

România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.