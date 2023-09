Radu Dragușin, într-o formă de zile mari! Fundașul le-a dezăvluit italienilor secretul său: „Am devenit mai puternic!”

Radu Drăgușin, tânărul fundaș român, traversează o formă foarte bună. Jucătorul celor de la Genoa a participat la acțiunea naționalei României din luna septembrie, având prestații bune.

Recent, Drăgușin le-a dezvăluit jurnaliștilor italieni secretul său. Iată ce a spus.

„Am devenit mai puternic!”

„Joc toate meciurile și vin dintr-un campionat în care am jucat mult. Am câștigat multă experiență și am devenit mai puternic, dar mai am multe de demonstrat”, a spus Radu Drăgușin, potrivit Calciomercato.