Rafael Nadal nu se vede antrenor

Legendarul Rafael Nadal s-a adaptat rapid la noua sa viață, departe de terenurile de tenis și de ritmul competiției în care a fost cufundat timp de peste două decenii, concentrându-se pe noi activități din viața de zi cu zi și, în acest moment, fără vreun plan pentru a reveni în prim planul sportului, ‘deși nu se știe ce va fi peste câțiva ani’, informează EFE.

Ibericul are 22 de trofee de Mare Șlem, dintre care 14 la Roland Garros

În acest moment, Nadal nu se gândește să devină antrenor, așa cum s-a întâmplat cu alți jucători spanioli care au ajuns la un moment dat lideri mondiali, precum Carlos Moya, care l-a antrenat pe câștigătorul celor 22 de titluri de Mare Șlem pe finalul carierei sale, sau Juan Carlos Ferrero, actualul antrenor al lui Carlos Alcaraz.

‘Nu se știe. Este dificil. Nu mă văd astăzi. Am prea multe lucruri de făcut ca să mă gândesc la asta. Dar este adevărat că tenisul face parte din viața mea și nu spun nu la ceea ce s-ar putea întâmpla peste câțiva ani. Viața mea actuală este una și nu știu cum va fi peste trei sau patru ani’, a afirmat Rafael Nadal în podcastul său NDL Pro-Health în care, pe parcursul a opt episoade, va discuta cu personalități din lumea sportului despre experiențele lor de viață și profesionale, cu scopul de a strânge fonduri pentru inițiativele sociale ale Fundației Rafa Nadal.

‘Astăzi am o viață cu puțină rutină. Încerc să-mi organizez ziua în așa fel încât să pot petrece cât mai mult timp acasă. Îmi place să-mi iau copilul de la școală și fac asta cât de des pot. Apoi, încerc să fac celelalte lucruri, întâlniri, în cursul dimineții’, a insistat Rafa Nadal, care recunoaște că paternitatea i-a schimbat viața.

‘Am fost fericit jucând tenis, dar și în alte moduri, în afara terenului. Am muncit mult pe terenuri sau la sală, dar viața mea a fost mult mai mult decât tenis. Am ieșit cu prietenii, chiar dacă nu în fiecare vineri sau în fiecare sâmbătă. Nu am fost sclavul tenisului’, afirmă fostul tenisman în vârstă de 38 de ani.

