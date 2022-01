Rangers i-a găsit deja înlocuitor lui Ianis Hagi! Jucătorul de la Manchester United care ajunge pe Ibrox

Rangers a găsit deja un alt fotbalist care să îi ia locul în echipă lui Ianis Hagi. Fotbalistul român s-a accidentat şi ratează acum tot restul sezonului.

După ce ,,fiul regelui” s-a operat la Londra, Rangers a decis să aducă un jucător care să îl înlocuiască pe Ibrox. Liderul din Scoţia a ajuns la un acord pentru împrumutul lui Amad Diallo (19 ani), mijlocaşul celor de la Manchester United.

Fabrizio Romano a anunţat că fotbalistul s-ar afla deja în Scoţia pentru a semna înţelegerea cu Rangers. Ivorianul va fi împrumutat pînă la vară, fără vreo opţiune a unui transfer definitiv.

Amad Diallo’s already in Scotland in order to complete his move to Rangers. Done deal and here-we-go, confirmed. 🔵🤝 #Rangers

Straight loan until June, no buy option and Man Utd planning with him as key talent for the future. #MUFC

