Rangers, lovitură în ultima zi de mercato! Starul de la Juventus care va fi coleg cu Ianis Hagi

Giovanni van Bronckhorst îl va avea la dispoziție la Rangers pe Aaron Ramsey, mijlocașul galez al celor de la Juventus.

Acesta va fi împrumutat de la formația din Torino până la vară, dar gruparea de pe Ibrox va avea și o opțiune de transfer definitiv, anunță celebrul jurnalist Fabrizio Romano.

”Aaron Ramsey, de la Juventus la Rangers, confirmat. S-au înțeles asupra împrumutului, cu opțiune de cumpărare. Ramsey va semna contractul în următoarele ore.

Rangers va acoperi o parte din salariul lui Ramsey”, a scris Fabrizio Romano, pe contul oficial de Twitter.

Aaron Ramsey from Juventus to Rangers, done deal and here we go! Agreement on loan with buy option. Ramsey will sign in the coming hours. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🤝 #Rangers

Rangers will cover part of Ramsey’s salary. #DeadlineDay pic.twitter.com/c4xEiZKcHQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022