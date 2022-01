Rangers aduce încă un român pe Ibrox! Cine i se alătură lui Ianis Hagi

Campioana Scoției este la un pas să legitimeze un nou fotbalist român. Potrivit britanicilor, „albaștrii” sunt pe urmele lui Kevin Ciubotaru, un fundaș stânga în vârstă de 17 ani.

Internaționalul român s-a aflat în probe în ultima perioadă la Rangers, iar randamentul său pare că l-a convins pe antrenorul Giovanni van Bronckhorst, care a decis să îl păstreze. Ciubotaru va semna un contract pe două sezoane cu gruparea de pe Ibrox, anunță jurnaliștii scoțieni.

Kevin Ciubotaru intrase și în atenția unor cluburi precum Chelsea, Watford și Tottenham, însă, în cele din urmă, apărătorul în vârstă de 17 ani va ajunge alături de Ianis Hagi la Rangers.

🇷🇴 Highly rated 17-year-old Kevin Ciubotaru is set to sign a deal with Rangers.

The Romanian left back has been on trial at Arsenal, Chelsea, Watford & Spurs, but work permit issues have stopped the clubs signing him permanently.

[@mcgrathmike] pic.twitter.com/YB9LT5aTkS

