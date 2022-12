Raphael Varane, dezamăgit după finala cu Argentina: „Timp de o oră, nu am jucat nimic”

Naționala de fotbal a Franței a fost învinsă în finala Campionatului Mondial din Qatar de Argentina, după loviturile de departajare.

Raphael Varane a recunoscut că în primele 60 de minute ale finalei Franța nu a jucat nimic

Prima repriză a fost de coșmar pentru Franța, deșinătoarea trofeului la ora meciului. Lionel Messi a deschis scorul din penalty în minutul 23, iar Angel di Maria a dublat avantajul în minutul 36.

Franța a tras primul șut spre poartă abia în minutul 70, prin Kylian Mbappe, care a realizat dubla în minutele 80 și 81, prima dată înscriind din penalty.

S-a intrat în prelungiri, unde Messi a readus Argentina în avantaj în minutul 108, dar același Mbappe a egalat din penalty, în minutul 117.

La loviturile de departajare au marcat toți cei patru argentinieni care au șutat, Messi, Dybala, Paredes și Montiel.ș Pentru Franța au marcat Mbappe și Kolo Muani, dar Coman și Tchouameni au ratat, al doilea trăgând pe lângă poartă.

După festivitatea de premiere, fundașul francez Raphael Varane nu și-a ascuns tristețea. „Suntem foarte dezamăgiți, pentru că am dat totul. Ne-am confruntat cu multe obstacole în timpul competiției, dar am luptat până la final.

Astăzi, timp de o oră, nu am jucat nimic. Am revenit în meci și puteam câștiga. Sunt foarte mândru de această echipă și acest grup de jucătopri. Am dat totul șți avem motive să ținem capul sus.

După golurile lui Kylian Mbappe, când am revenit în joc, eram mai proaspeți din punct de vedere fizic. Am forțat și am crezut în victorie.

Nu am fost departe să întoarcem rezultatul, în condițiile în care meciul începuse prost pentru noi. Acest grup are o putere mentală foarte bună, lucru care ne-a permis să ajungem în finală. Din păcate, nu a fost suficient pentru a câștiga”, a declarat el, citat de L’Equipe.