Rapid îşi pregăteşte viitorul: „Vom avea acces la cei mai buni tineri de aici”

Rapid a anunţat semnarea unui parteneriat inedit. Giuleştenii vor colabora cu CS CFR Simeria, club care se axează pe creşterea de copii şi juniori.

Parteneriatul care le va da acces giuleştenilor la cei mai buni jucători crescuţi de clubul din Simeria a fost semnat de preşedintele Daniel Niculae, alături de primarul din Simeria, Iulius Badea.

„În prezenţa lui Daniel Niculae şi a lui Ionuţ Voicu, dar şi a primarului Simeriei, Iulius Badea, şi a preşedintelui CA CS CFR Simeria, cele două cluburi au semnat un parteneriat la nivelul de copii şi juniori, prin care Rapid va avea prioritate la tinerii cei mai buni de la clubul CS CFR Simeria”, a anunţat site-ul oficial al alb-vişiniiilor.

Fostul golgeter rapidist a explicat în ce constă parteneriatul cu CS CFR Simeria.

„Este un parteneriat pe termen lung, prin care ne dorim să atragem la Rapid cei mai buni juniori ai clubului din Simeria, dar acesta este doar începutul. Sunt foarte multe similitudini între cele două cluburi, ambele sunt ceferiste la origini şi le mulţumim celor din Simeria pentru această colaborare. În această zonă este o comunitate foarte mare de rapidişti, locaţia este excelentă, condiţiile sunt foarte bune, copiii de viitor şi sunt sigur că acest parteneriat va fi benefic pentru ambele cluburi.

Avem în vedere pentru viitor şi alte parteneriate ce pot contribui la redirecţionarea tinerilor de valoare din ţară către clubul nostru, pentru a-i putea creşte în spiritul alb-vişiniu şi, de ce nu, la descoperirea viitoarelor legende rapidiste” , a spus Niculae.

Clubul CFR Simeria, fondat în 1909, are 7 grupe de juniori: Under 7, Under 9, Under 11, Under 13, Under 15, Under 17 şi Under 19. În Campionatul Naţional U19, CFR Simeria ocupă locul doi în seria a VII-a, după CSM Reşiţa.