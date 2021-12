Rapid, mesaj războinic înainte de duelul cu FCSB: „Dacă am putut în tur, putem şi în retur”

După victoria cu FC Argeș, scor 2-0, Rapid se clasează pe locul patru, după 19 meciuri jucate în actualul sezon al Ligii 1.

Albert Stahl a deschis scorul în meciul ce a avut loc pe Arena Națională. La final, jucătorul de 22 de ani s-a arătat bucuros pentru reușita sa personală, dar și pentru cele trei puncte obținute de echipa la care evoluează.

Pentru Rapid urmează derby-ul cu FCSB, duel unde tânărul marcator speră să recidiveze.

”Este un moment foarte frumos să înscriu cu galeria în spate. Este şi mai frumos că am luat cele 3 puncte. Mă bucur că am reuşit să înscriu. Este important că am câştigat. Ştiţi cum se spune că suporterii sunt al 12-lea jucători. La noi sunt al 13-lea pentru că fac cât 2 jucători.

Sperăm să câştigăm cu FCSB şi Botoşani. M-am gândit că aşa am avut şi cu UTA. Trebuie să câştigăm , acesta este obiectivul nostru. Rapid poate să câştige. Dacă am putut în tur, putem şi în retur”, a declarat Stahl, după victoria cu FC Argeș.