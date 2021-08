Rapidiștii continuă ironiile cu cei de la FCSB: „După meciul cu noi, domnul Becali nu mai e antrenor”

Victor Angelescu (37 de ani), finanțatorul echipei Rapid, continuă ironiile cu cei de la FCSB.

Omul de afaceri a comentat instalarea lui Edi Iordănescu, pe banca tehnică a roș-albaștrilor.

„Am văzut că după meciul cu noi, domnul Becali nu mai e antrenor la FCSB. Mă bucur că Rapid a ajutat ca cineva chiar să antreneze Steaua (n.r. FCSB) și să nu mai facă asta patronul. Noi am produs declicul.

A fost o victorie importantă, ne bucurăm, mai ales că am întrerupt cariera de antrenor al lui Gigi Becali. Este bine că după mai mulți ani, acesta face un pas înapoi„, a spus Victor Angelescu, potrivit Gsp.ro.

Rapid a învins-o pe FCSB cu 1-0, în etapa a cincea a Ligii I. Angelescu a vorbit și despre campania de transferuri a nou-promovatei.

„Săpunaru nu a venit pentru bani la Rapid. Nu am plătit bani la semnătură, are un salariu ok, dar Săpunaru câștiga mult mai bine înainte. Nu s-a pus problema banilor. Nico, prietenul lui, i-a zis că îi poate oferit atât, nu a fost nicio negociere.

Și el (n.r. Dragoș Grigore) a venit foarte ușor. I-am prezentat proiectul, știa cine urmează să vină. A fost foarte deschis. Am dat de niște oameni foarte ok, mult mai ok decât unii cu care negociam la Liga 2.

Sigur mai vine măcar un jucător. Pe partea ofensivă. Nu va fi un jucător de vârsta lui Săpunaru, Grigore„, a mai spus Angelescu, potrivit sursei citate.