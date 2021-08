Rapidiștii, motivați 100% înaintea duelului cu FCSB: „S-au vândut până acum 30.000 de bilete!”

Duelul dintre cele două formații este programat duminică, de la ora 21.30, pe Arena Națională!

Suporterii celor două echipe sunt gata să creeze o atmosferă incendiară la partida din runda a cincea, astfel că sunt așteptați în număr cât mai mare mâine seară. După ce giuleștenii au anunțat că așteaptă peste 30.000 de suporteri la ora jocului, liderul galeriei de la FCSB, Gheorghe Mustață, a dezvăluit în exclusivitate la Realitatea Sportivă că elevii lui Dinu Todoran vor fi susținuți și ei de un număr mare de fani.

Căpitanul Rapidului, Cristi Săpunaru, a vorbit înaintea primului derby al echipei sale de la revenirea în Liga 1 și a mărturisit că speră la o victorie contra FCSB-ului. Cu toate acestea, Săpunaru vrea ca indiferent de scorul de pe tabelă să îi vadă fericiți pe fanii formației de la Podul Grant, care au cumpărat deja un număr impresionant de tichete.

„Urmează un meci important pe care sperăm să îl câştigăm. Vom vedea la ora meciului ce se va întâmpla. Meciul cu Steaua care mi-a rămas în suflet este acel 5-1 (n.r. – din 2010). Duminică eu mă mulţumesc şi cu o victorie cu 1-0. Nu cred că e important scorul, ci să ne facem treaba şi să încercăm să câştigăm acest meci. Ar însemna ceva pentru mine să marchez, dar mult mai mult ar însemna pentru mine o victorie. Mult mai mult ar însemna pentru mine să fie suporterii fericiţi la final, decât să pierdem cu 2-1 şi să înscriu eu. În 2008 am dat gol cu Steaua şi apoi s-a anulat şi am pierdut la masa verde cu 3-0 (n.r. – cazul bricheta). Ce rost are? Mai bine nu dădeam gol

S-au vândut până acum aproape 30.000 de bilete, aşa că este un meci important. Eu spun că va fi sold out, dar nu ştiu câte bilete li s-au oferit lor (n.r. – suporterilor FCSB). Sentimentul este mai intens, normal, pentru că este un derby. Avem şi noi anumite echipe cu care jucăm derby-uri. Iar duminică o să fie foarte frumos, mai ales din punct de vedere al suporterilor. Nu mă interesează play-off-ul în acest moment. Acum aş prefera o victorie cu FCSB, după aceea vedem ce se întâmplă mai departe. Poate să-mi garanteze cineva că vom intra în play-off? Sau că vom rămâne în Liga 1? Nu! Atunci nu mai are rost să vorbim„, a spus Săpunaru.