Răspunsul dat de Adi Mutu după ce s-a zvonit că va prelua Rapidul: „Nu neg că am avut discuții cu câteva echipe”

Mihai Iosif este sub o presiune din ce în ce mai mare în condițiile în care Rapidul nu a mai câștigat de 8 etape în Liga 1 și s-a îndepărtat aproape decisiv de play-off.

În ultimele zile a apărat în media informația conformă căreia tehnicianul giuleștenilor are zilele numărate la echipă, iar una dintre variantele sale de înlocuire ar putea fi chiar și Adrian Mutu. „Briliantul” este liber de contract după ce a fost unul dintre candidații pentru postul de selecționer. Însă golgheterul all-time al naționalei nu ia în calcul preluare vreunei echipe „din mers”.

„N-o să mă arunc cu capul înainte, aștept să revin. E și finalul de campionat regulat și nu cred că acceptă nimeni să preia o echipă acum. E un moment delicat, lumea așteaptă să vadă dacă e în play-off sau play-out, pentru a pregăti o strategie. Dacă preiei o echipă acum, ai timp să o pregătești în vederea sezonului următor. Câștigi timp, ai timp să-ti faci o strategie în privința lotului, ai un avantaj de două luni. Poți să evaluezi jucătorii.

Nu pot nici să confirm, nici să infirm despre Rapid sau despre alte echipe. Nu neg faptul că am avut discuții cu câteva echipe, dar e un moment delicat acum, să preiei o echipă. Și pentru cluburi, nu văd să schimbe acum antrenorul, mai sunt trei etape. Nu m-am întâlnit cu cineva de la Rapid”, a stabilit clar lucrurile Mutu, pentru Digi Sport.

Dacă ar ajunge la Rapid, Mutu ar lucra cu unul dintre fotbaliștii săi preferați din Liga 1, Antonio Sefer.

”Pe Antonio Sefer îl știu de când e mic, l-am vrut la Dinamo. Am vorbit și cu părinții lui și cu el la vremea respectivă. Mă bucur că a ajuns să joace în Liga 1. Are un stâng extraordinar, poate cel mai bun din Liga 1, el și Ronaldo Deaconu. Mai are timp să își îmbunătățească restul calităților. Este încă tânăr”, a încheiat antrenorul de 43 de ani.