„S-a trezit antrenor”. Motivele pentru care Mihai Iosif nu are încă licența PRO

Antrenorul Rapidului are 47 de ani, dar nu poate figura ca tehnician al giuleștenilor având în vedere că nu deține actele necesare solicitate la nivelul Ligii 1.

Mihai Iosif este la al doilea mandat pe banca alb-vișiniilor, fiind în funcție din martie 2021, atunci când l-a înclouit pe Nicolae Grigore. Atunci, rapidiștii erau în pericol să rateze play-off-ul Ligii 2, dar venirea fostului jucător a salvat trupa din Grant care a prins un loc între primele 6 echipel la finalul seoznului regulat, iar apoi a reulit chiar și promovarea în priam divizie. Pe locul 8 după 27 de etape disputate din actualul sezon, postul lui Mihai Iosif a fost mai mereu pus în pericol, în urma zvonurilor care îl dădeau ca și schimbat deși echipa a avut un start excelent de campionat. Marius Avram a apreciază munca depusă de tehnicianul Rapidului în cele aproape 12 luni scurse de la ultima sa instalare în Giulești.

„Mihai Iosif a avut capacitatea de a duce echipa într-o situație care nu este deloc proastă, au șanse teoretice la play-off, au șanse să câștige primul loc în play-out și să joace în cupele europene. El nu își imagina niciodată că o să fie antrenor în Liga 1, s-a trezit antrenor. Am înțeles că el urmează niște cursuri acum. Față de oricine altceva are scuza perfectă pentru care nu are licența Pro. El nu se aștepta niciodată să fie antrenor principal la o echipă de Liga 1”, a fost părerea fostului arbitru pentru Pro Sport.

Dinu Gheorghe vine și cu o altă ipoteză în privința lipsei studiilor necesare pentru omul de la conducerea staffului tehnic al nou-promovatei.

„Nu e un antrenor care s-a scăldat în bani, Licența Pro înseamnă și niște bani. Nu și-a permis să plătească Licența Pro”, a fost părerea fostul președinte al Rapidului pentru aceeași sursă.