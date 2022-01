Răsturnare de situație! Gică Hagi a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu fiul său la Rangers

Despre internaționalul român în vârstă de 23 de ani s-a scris că are șanse destul de mari să plece de pe Ibrox în această iarnă, iar formații precum Galatasaray, Lyon sau Aston Villa au apărut imediat ca viitoarele destinații ale fotbalistului!

Ianis Hagi se numără printre cei mai curtați fotbaliști din Scoția, astfel că a devenit deja o tradiție ca numele tricolorului să apară la fiecare perioadă de mercato. Cu toate acestea, „Prințul” pare că are gânduri mărețe la Rangers, iar Gică Hagi a dezvăluit că fiul său va continua și din iarnă la actuala echipă.

Fostul decar al Generației de Aur a petrecut sărbătorile de iarnă alături de fiul său și a mărturisit că, din informațiile sale, scoțienii sunt gata să îi prelungească contractul tricolorului. Hagi senior a declarat că Ianis este extrem de apreciat la actuala sa formație, iar oficialii clubului nu au de gând să renunțe așa ușor la serviciile sale.

“Am fost bine, ne-am simţit bine împreună, am vorbit, avea nevoie să stăm împreună familia. Am stat puţin, foarte puţin chiar, o săptămână. Arată bine, e motivat. Apropo, aşa am auzit şi cred că e din sursă sigură, că doresc să renoveze contractul.

Nu aşa cum se scrie prin presă pe la noi. A jucat foarte bine, a avut un an extraordinar, foarte bun, e apreciat acolo şi din surse bune cred că vor să renoveze contractul”, a afirmat Hagi, citat de Telekom Sport.