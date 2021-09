Răsturnare de situație în cazul demiterii antrenorului Dario Bonetti, de la Dinamo: „Poate rămâne”

Pe 15 iulie, Dario Bonetti semna cu Dinamo un contract valabil pentru un an cu posibilitatea de prelungire pentru încă unul, dar mandatul său avea să se termine după două luni.

Conducerea clubului a anunțat că s-a hotărât demiterea sa, iar antrenorul Italian a plecat în țara sa natală. De acolo, Bonetti a postat un mesaj pe Facebook în care s-a plâns de condițiile de la echipa din Ștefan cel Maree și a anunțat că s-a simțit ”folosit și aruncat”.

La doar câteva zile distanță, avocata acestuia a anunțat că tehnicianul a fost testat pozitiv la COVID-19.

”Nu știam de Covid, dar dacă este așa, cu siguranță domnul Bonetti are certificat medical, iar asta înseamnă că lipsește motivat de la serviciu. Între mine și Dario Bonetti n-a existat corespondență, eu nu l-am anunțat să nu se mai prezinte la antrenament, dacă are dovezi că am vorbit la telefon, pe whatsApp sau pe email, să le arate. El a decis să plece din țară după ce a vorbit cu alte persoane, nu cu oameni din club.

În plus, noi am numit un antrenor pe Sorin Colceag, care este numit antrenor secund, nu antrenor principal. Noi nu am pus alt antrenor îl locul lui Bonetti, nici nu puteam, toate hârtiile trec pe la Comisia Tehnică, iar noi nu am fi putut, postul fiind ocupat.

El este antrenorul echipei. Așteptăm o discuție cu Bonetti, poate reziliem, poate rămâne!”, a spus Mureșan, pentru Playsport.

Potrivit sursei citate, Bonetti nu se mai mulțumește cu doar două salarii, ci vrea remunerația pe un an întreg, circa 78 mii de euro. Sorin Colceag pregătește echipa, mcar până lucrurile se vor clarifica.