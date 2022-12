Răsturnare de situație – Sorin Cârțu: „Te rog să mă scuzi, Mirel! Eu am puterea să-mi cer scuze”

Cârțu l-a atacat, în termeni duri, pe Rădoi, dar a făcut și un pas în spate atunci când discuția a ajuns la soția sa, Silvia.

”Este un comentariu făcut de doi profani, soția mea și un fost jurist la clubul Universitatea. În articolul pe care îl scrie, soția mea face o paralelă între ora de școală, ea fiind profesoară, zice că așa trebuie să fie și ora de antrenament. Cum să se comporte jucătorii și antrenorii la antrenament.

A fost o greșeală. Îmi cer scuze în fața lui Mirel Rădoi, pentru comentariul ăsta deplasat pe care l-a făcut soția mea. S-a exploatat acest mesaj postat pe Facebook”, a spus Cârțu, într-o intervenție telefonică în direct găzduită de emisiunea Digi Sport Special.

Cârțu a mai spus că Silvia nu are competențe legate de fotbal și că nici el nu vorbește cu ea despre sportul-rege.

”Eu vorbesc cu nevastă-mea despre fotbal? E profan, n-are competențe pe fotbal. Ea are o frustrare, că sunt multe comentarii pe Facebook în care mă acuză lumea. A fost vina mea că a plecat Mangia? De aici au venit frustrările.

Am avut discuții foarte aprinse cu soția pe tema asta. Și fiți siguri că n-o să se mai întâmple. Te rog să mă scuzi, Mirel! Eu am puterea să-mi cer scuze”, a completat Cârțu.

Zilele trecute, Silvia Cârțu a postat un mesaj prin care a scos în evidență faptul că jucătorii din lotul Universității Craiova nu mai erau motivați și l-a scos vinovat pe Rădoi.

”Concluzia mea este că jucătorii sunt demotivați. Nu numai banii reprezinta un element motivațional.

Una dintre cele mai importante laturi psihologice a antrenorului ( ca și la profesori) este cea motivaționala, adică de a-i activa, de a le regla comportamentul.

Este ca și cum îți trimiți copilul la școală, iar profesorul este obligat să-l ajute și să-l determine să obțină cele mai bune rezultate, să atingă performanța, desigur în funcție de calitățile lui psihologice. Așadar, eficiența echipei depinde de motivație susținută de conținutul transmis de antrenor, de calitatea mesajului transmis, de condițiile create pentru antrenamente ( și slavă Domnului că sunt!), de sarcinile pe care le primește fiecare jucător, de metodele și mijloacele folosite de antrenor în cadrul antrenamentelor.

Motivația mai depinde ( e foarte important!!) de competențele profesionale ale antrenorului și în egală măsură și de capacitățile psihice ale jucătorilor. Aici e marea problemă.

În ce privește evaluarea calității procesului de ‘predare’ a antrenorului, a rezultatelor obținute de echipă, de jucători și de echipa tehnică aceasta trebuie făcută la finalul unei etape, adică la întreruperea campionatului. Atunci se află motivele eșecului, se trage linie și se iau măsuri.

Vă invit la reflecție! Vina nu este numai la unii”, a fost mesajul postat de Silvia Cârțu pe Facebook.