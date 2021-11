Raul Costin a refuzat să fie secund la Rapid! Cum şi-a asigurat viitorul fotbalistul

Raul Costin, fotbalistul celor de la Rapid Bucureşti, s-ar putea afla la ultimul sezon sub contract cu grupara giuleşteană, însă jucătorul şi-a asigurat deja viitorul după ce se lasă de fotbal.

În vârstă de 36 de ani, Raul Costin are deja viitorul asigurat după ce se lasă de fotbal. Acesta şi-a deschis, alături de iubita sa, o cafenea într-un cartier foarte frumos din Bucureşti. Acesta a mărturisit că a refuzat propunerea venită din partea Rapidului, de a-i deveni secund lui Mihai Iosif.

,,Am discutat cu prietena mea, Raluca, ne-am dat seama că vrem amândoi același lucru, era un vis mai vechi, de a avea propria noastră cafenea, în care să primim oamenii cu căldură și să-i facem să se simtă ca acasă.

Fotbalul e din trecut, iar ceea ce fac acum este în prezent, este destul de nou, încerc să mă adaptez cât pot de bine, e ceva ce mi-am dorit de mult timp și acum, în sfârșit, am realizat.

A fost cel mai mult de muncit până am găsit această locație, în cartierul Cotroceni, unde găsim clădiri destul de vechi, dar foarte frumoase, cu istorie și a fost de lucru. Am investit mult, am pus suflet, dar până la urmă, a ieșit exact cum mi-am dorit.

Miță Iosif a dorit să fiu un colaborator de-ai lui, dar nu știu dacă încă sunt pregătit, antrenat să fiu antrenor secund, pentru că încă mi-am dorit să joc, nu știu dacă mă văd pe viitor să continui în fotbal.”, a declarat Raul Costin, pentru Digisport.