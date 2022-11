Răzvan Burleanu este convins 100%! Anul 2023 va fi excelent pentru Naționala României: „Suntem pe un trend bun!”

România va începe din luna martie a anului viitor drumul către EURO 2024. Răzvan Burleanu, președintele FRF, consideră că anul ce vine va fi unul foarte bun pentru „tricolori”.

Mai exact, Burleanu este de părere că Edi Iordănescu dispune de un lot ideal în ceea ce privește vârsta jucătorilor. Iată ce a spus președintele FRF.

„Anul viitor ar trebui să fie și anul nostru!”

„Ținând cont de faptul că nu avem acces la fonduri publice, a trebuit să ne întărim foarte mult relația cu mediul privat. De aceea, putem spune că este o reușită dacă comparăm 2021 cu 2014: am reușit să dublăm bugetul Federației Române de Fotbal. Am plecat de la o cifră de afaceri de 12 milioane de euro și am depășit, în 2021, 25 de milioane de euro.

Dacă ne uităm la veniturile pe care le facem din sponsorizări, publicitate și licențiere, veniturile în 2014 erau de doar 1,5 milioane de euro. În 2021 am atins deja 7,4 milioane de euro. Anul acesta vom fi în creștere, anul viitor suntem siguri că vom atinge deja 9 milioane. Pe lângă aceste venituri, ca și fotbal facem venituri din drepturile TV și din ticketing.

Suntem pe un trend bun, în sensul în care avem o generație tânără de jucători. De cele mai multe ori în fotbal, media vârstei celor care reușesc să performeze la un nivel înalt este de 27 de ani. Noi astăzi suntem la 25-26 de ani, ceea ce înseamnă că anul viitor ar trebui să fie și anul nostru. Asta ar însemna o calificare la Campionatul European cu naționala de seniori și apoi să putem să revenim într-o elită mondială”, a declarat Răzvan Burleanu, conform celor de la prosport.ro.

România face parte din Grupa preliminară I, din care mai fac parte Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.