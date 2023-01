Răzvan Lucescu a vorbit despre fotbalul arab: „Au un nivel foarte ridicat!” – Ce a spus antrenorul român!

Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la Paok Salonic, din Grecia, a vorbit despre fotbalul arab. Acesta îi cunoaște foarte bine pe saudiți deoarece a cucerit Champions League în Asia în sezonul 2018/19 cu Al-Hilal.

Antrenorul a evidențiat aspectele pozitive ale fotbalului arab, dar a identificat și un mare dușman: căldura excesivă. Iată ce a spus.

„Au un nivel foarte ridicat!”

„Eu am trăit o experiență incredibilă în Arabia Saudită și o să spun că a fost cea mai frumoasă și interesantă experiență. E legată și de faptul că am câștigat și Champions League acolo, că am participat și la un Mondial al Cluburilor. E un fotbal de calitate cu jucători de calitate. E un fotbal interesant cu jucători disponibili să învețe să muncească. Din punct de vedere al inteligenței tactice, jucătorii pe care i-am întâlnit eu la Al-Hilal au un nivel foarte ridicat.

Singura problemă este clima. Modul lor de viață este complicat. Nopți nedormite, dormit în timpul zilei. Este o dificultate. Îți spun, modul în care acea echipă juca, nu știu, îmi dădea emoții, fiori de emoții. Cum vedeam cum joacă, cum se implică. Plăcerea lor de a avea mingea, disponibilitatea lor de a juca la 38 de grade”, a spus Răzvan Lucescu, pentru „SuperFanii”.