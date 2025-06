Răzvan Lucescu face dezvăluiri inedite din trecutul său! Antrenorul nu s-a mai abținut și a făcut un gest obscen: ”Am făcut semnul ăsta și am plecat acasă”

Răzvan Lucescu a vorbit despre un moment tensionat care a avut loc în anul 2005, când o antrena pe Rapid.

În sezonul 2005/2006 al Cupei UEFA, cel mai bun din istoria clubului giuleștean la nivel european, s-a petrecut un moment tensionat la sfârșitul duelului Rapid Bucureşti – Feyenoord, scor 1-0.

Lucescu a fost suprins pe camerele de filmat în timp ce arăta degetul mijlocul tribunei oficiale.

George Copos, patronul clubului la acea vreme, l-a îndemnat să ofere explicații.

Acum, antrenorul a dezvăluit că a fost vorba de un moment de descărcare în urma unei perioade dificile, însă a subliniat că a avut extrem de multe lecții utile de învățat de la omul de afaceri.

”Un gest de descărcare totală. Tensiunea acumulată… Era o perioadă încărcătă, mă dăduse afară pentru o zi. Domnul Copos ştie că îl iubesc foarte mult. Gândeşte-te că nu am cum să nu îl iubesc. Am avut enorm de mult de învăţat de la el. Poate că a fost o lecţie de viaţă perfectă pentru mine, ca să mă ajute să mă dezvolt.

Gestul ăsta, până la urmă, a scos 60.000 de dolari din buzunarul domnului Copos, ca să arate că este cu noi. Nu a fost la Feyenoord, şi a venit aici (n.r. în Giuleşti), în minutul 42. A plecat de acasă după ce am dat golul de 1-0, în minutul 12.

S-a terminat meciul, care a fost cum a fost, am făcut semnul ăsta şi am plecat acasă. Am trecut pe la vestiare şi am luat-o pe stânga, pe la podul Grant”, a spus Răzvan Lucescu, la SportCast cu Sile.