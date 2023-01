Răzvan Lucescu și-a amintit de dubla cu Steaua din sferturile Cupei UEFA! Pe cine dă vina pentru ratarea calificării

Steaua și Rapid s-au confruntat în sferturile Cupei UEFA din sezonul 2005/2006, iar roș-albaștrii s-au calificat după două remize.

Răzvan Lucescu pune ratarea calificării pe lipsa de șansă a Rapidului și experiența Stelei

Formația antrenată la vremea respectivă de Cosmin Olăroiu a avut câștig de cauză datorită golului marcat în deplasare. A fost 1-1 în Giulești, după golurile marcate de Bănel Nicoliță (5) pentru Steaua și Viorel Moldovan (50) pentru Rapid, pregătită atunci de Răzvan Lucescu.

În returul de pe Arena Națională nu s-a marcat niciun gol, astfel că Steaua s-a calificat în semifinale.

„Nu am pierdut meciurile, am pierdut calificarea! N-avem ce să facem, așa a fost atunci regula și o acceptăm. Ce să schimbăm? Să fi intrat în poartă mingea lui Buga, în minutul 90, în Giulești, să fi intrat mingea lui Emil Dică scoasă de pe linia porții în minutul 87 de Mihăiță Neșu.

Au fost meciuri echilibrate. Steaua a dominat tactic prima repriză din Giulești, când a și marcat. Noi am dominat a doua repriză, am marcat și am avut alte două ocazii imense să câștigăm meciul. Da, era Carlos în poartă la ei.

În celălalt meci am avut două ocazii imense, una cu Buga în prima repriză și asta cu Dică, în minutul 87. A fost o chestie de șansă, de experiență. Rapid intra pentru prima dată în acel an în grupele cupelor europene. Prima dată!

Iar Steaua avea experiența anilor precedenți, care îți dă o liniște. Și după două săptămâni am jucat din nou și i-am bătut 2-0 în campionat!”, a spus Răzvan Lucescu, la emisiunea Superfanii de la PRO Arena.

În semifinale, Steaua a fost eliminată după dubla cu Middlesbrough (1-0 în tur și 2-4 în retur), după care echipa engleză a fost distrusă în semifinale de FC Sevilla, 4-0.