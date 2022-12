VIDEO | Sacrificiile făcute de Răzvan Lucescu pentru a ajunge antrenor: „Am plecat cu un ușor dezavantaj”

Răzvan Lucescu, tehnicianul celor de la PAOK Salonic, a dezvăluit secretul succesului în antrenorat și ce sacrificii a făcut.

„Am plecat cu un ușor dezavantaj”, se referă Răzvan Lucescu la faptul că nu a avut antrenori străini ca jucător

Fostul selecționer al României spune că dezavantajul de a nu fi fost pregătit, de-a lungul timpului, de antrebori străini a fost compensat de faptul că l-a avut alături pe tatăl lui, Mircea Lucescu.

„Să devii antrenor înseamnă foarte mult studiu. Trebuie să cauți foarte mult, să citești foarte mult, să ai plăcere și ușurință, pentru că dacă nu ai răbdare să le faci, nu ai cum să-ți îmbunătățești profesia.

Am citit și foarte mult. N-am avut șansa să joc în străinătate, n-am avut șansa să am experiențe și cu antrenori din afară și să învăț și alte lucruri, am fost doar în țară, deci din punctul ăsta de vedere am plecat cu un ușor dezavantaj.

Am avut avantajul să-l am pe tatăl meu lângă mine, am participat cu el la foarte multe întâlniri, discuții. L-am văzut cum își pregătea antrenamentele, cum se organiza, cum își pregătea jocurile”, a spus Răzvan Lucescu, în emisiunea „Înapoi în Viitor” cu Andreea Perminova.

Cel mai important trofeu câștigat de român este Liga Campionilor Asiei, cu Al Hilal.