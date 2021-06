Răzvan Marin, despre o plecare de la Cagliari: ,,Au fost echipe din Seria A şi nu numai interesate”

Răzvan Marin a avut un sezon excepţional, în Italia, la Cagliari, după trecerea pe care a făcut-o în vara trecută, de la Ajax Amsterdam.

După ce Răzvan Marin a început să evolueze meci de meci ca titular în Serie A, marile cluburi din Europa au rămas impresionate de evoluţiile mjlocaşului român. Roma, AC Milan şi Lyon s-au arătat deja interesate de serviciile sale.

Despre o plecare de la Cagliari, Răzvan Marin spune că nu se gândeşte încă, ci mărturiseşte că şi-ar dori să mai evolueze un sezon pentru fomaţia din Serie A.

,,A fost un parcurs corect în cariera mea, pas cu pas până acum. Iar per total am reușit un sezon bun, a fost greu la început, nu jucasem la Ajax, dar m-am adaptat, mi-am intrat în ritm după 2-3 luni. A fost un progres continuu, am crescut de la meci la meci. Am învățat tactic foarte mult.

Și fizic mă simt mai puternic, am mai multă încredere, mă simt mult mai bine, mai bine și decât în Belgia. Sunt mult mai sigur pe mine. Doresc să mai joc un an aici, au fost echipe din Serie A și nu numai interesate de mine, dar nu mă grăbesc, mai vreau să fac un sezon foarte bun, să am continuitate.”, a declarat Răzvan Marin, pentru Digisport.

15.000.000 de euro este cota de transfer a lui Răzvan Marin, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 39 de meciuri, trei goluri și șase pase decisive reprezintă bilanțul mijlocașului român în acest sezon în tricoul celor de la Cagliari.