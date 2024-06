Răzvan Marin, detalii despre accidentarea suferită în amicalul cu Bulgaria: „Am simțit ceva în spate la genunchi!”

Răzvan Marin, piesă de bază în primul „11” al naționalei României, le-a oferit fiori reci tuturor la meciul amical cu Bulgaria.

Mijlocașul a acuzat dureri la genunchi în timpul partidei. Iată ce a spus despre starea sa după remiza obținută la București.

„Am simțit ceva în spate la genunchi!”

„Sunt bine, am simțit ceva în spate la genunchi. Nu cred că e nimic grav, probabil s-a întins ceva pe acolo prin spate. O să văd mâine, dar nu cred că e nimic grav. M-am speriat, era ceva ciudat, ceva ce n-am mai simțit. Cum am spus, sper și cred că nu e nimic.

Ne-am dorit să câștigăm acest meci. Ne pare rău pentru suporteri că au fost alături de noi și nu am putut să le oferim goluri, spectacol, un joc frumos. Trebui să analizăm bine ce am făcut astăzi și să nu mai repetăm aceste greșeli. Am făcut multe greșeli individuale, pase simple. Asta mă îngrijorează pe mine acum.

Nici nu am vrut să riscăm prea mult, dar ne-am dorit să câștigăm meciul. Dacă aveam mai multă intensitate, portabil că le-am fi pus mai mult poarta în pericol. Nu ne-au surprins cu ceva, dar probabil că nu am fost noi la capacitatea noastră maximă.

Trebuie să arătam altfel la EURO. Ne-am setat și un obiectiv. Nu ne-am gândit la puncte, ne-am gândit să trecem de faza grupelor și apoi să o luăm pas cu pas”, a spus Răzvan Marin, după remiza cu Bulgaria.