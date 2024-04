Răzvan Tănasă, euforic după ce a adus victoria Oțelului cu Dinamo: „Ne-am propus să câștigăm acest play-out!”

Răzvan Tănasă a marcat în ultimul minut al partidei Oțelul-Dinamo (1-0). Tânărul jucător a adus toate cele 3 puncte gălățenilor.

După meci, fotbalistul s-a arătat extrem de fericit și a dezvăluit pentru ce luptă echipa sa.

„Ne-am propus să câștigăm acest play-out!”

„Sunt foarte fericit. Sunt bucuros că am înscris primul gol în SuperLigă și că am spart gheața. Toată lumea e fericită la victorie. Chestiile astea le gândești pe moment.

Mister m-a felicitat. Nu am avut timp de laude. Este vorba de încredere. Simțeam că am nevoie pentru că am ratat multe ocazii sezonul acesta.

Ne-am propus să câștigăm acest play-out. E răsplata muncii pe care am făcut-o.”, a spus Răzvan Tănasă, după victoria cu Dinamo.