Răzvan Zăvăleanu a recunoscut că a vorbit cu Ovidiu Burcă: ”Nu avem cum să nu-i dăm dreptate!”

Mai mulți jucători au refuzat să se antreneze după ce nu și-au primit salariile.

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al clubului Dinamo, a recunoscut că a vorbit cu Ovidiu Burcă, înainte acesta să vorbească la conferința de presă.

”Cu toată rușinea asta, eu am terminat acum lucrul și nu am văzut declarațiile. În mod normal, Dinamo reprezintă sub trei la sută din portofoliul nostru. Sunt și zile în care ne ocupăm și de alte activități.

Pot să vă spun așa. Este evident că a fost afectat și supărat. Nu am intrat cu el în amănunte. L-am întrebat ce s-a întâmplat și nu a vrut să deschidă subiectul. Mi s-a părut normal să nu-mi spună ce s-a petrecut în vestiar.

Nu au anunțat (n.r. jucătorii). Mi-au spus jucătorii că sunt nemulțumiți, că nu au primit banii și explicații. Nu am simțit că vor face grevă. Nu știu să fi fost chiar așa. Au fost niște discuții mai aprinse, dar nu că nu s-ar fi prezentat la antrenamente.

Da, colegii mei au participat la discuții. Lucrurile trebuie împărțite. Au fost jucatori pe care Burcă nu s-a mai bazat. Au fost și lucruri de natură umană. Nu știu, dar momentul a avut un impact pentru ce s-a întâmplat.

Din punct de vedere financiar nu se pune problema să nu terminăm campionatul. Avem interdicție la transferuri și s-a făcut o analiză. Nu avem cum să nu-i dăm dreptate (n.r. lui Ovidiu Burcă).

Eu nu am văzut declarațiile, dar eu dau credit antrenorului care a făcut numai bine de când a venit la Dinamo. Dacă simte că cineva nu a făcut bine, cineva trebuie să plece.

Un jucător a fost adus în vremea lui. Ovidiu Burcă și-a asumat mai multe lucruri și s-a comportat ca un manager. El a gestionat mai multe probleme. Eu nu știu dacă a greșit sau nu.

Din discuțiile pe care le-am avut, am remarcat tristețea lui și supărarea, că din câțiva oameni, unii i-au trădat așteptările. S-a simțit extrem de trist”, a spus Răzvan Zăvăleanu, la Digi Sport Special.