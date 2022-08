Reacația lui Andrei Cordea după ce FCSB s-a calificat în grupele Conference League: ”Este cel mai bun moment din cariera mea!”

FCSB a reușit să se califice dramatic în grupele Conference League, scor 3-1 contra celor de la Viking. În tur, echipa din Norvegia a câștigat cu 1-2. Andrei Cordea a marcat golul de 2-1 cu un șut superb. Atacantul lui Dică a oferit o primă reacție la finalul meciului.

”Este cel mai bun moment din cariera mea, mă bucur că ne-am calificat astăzi. S-a văzut o schimbare în atitudinea noastră, în fotbalul pe care-l jucăm, cred că astăzi am meritat calificarea.

Încă de la București ne-am gândit doar la victorie, eram pozitivi, chiar dacă am pierdut. Mă bucur că am reușit să ne calificăm. Primul an pentru mine a fost foarte greu, venind la o echipă cu pretenții foarte mari, a fost ca un an de acomodare. Am zis că anul ăsta nu o să mai fie nicio scuză, că trebuie să-mi ajut echipa, indiferent ce fac, să-mi ajut echipa să câștige.

(n.r. – ce le-a transmis antrenorul) Că a venit de o lună de zile și că este foarte fericit, vine cu drag la antrenament și îi place foarte mult cum lucrăm. Încă nu știm ce adversari avem, dar ne dorim foarte mult, de ce nu, să trecem. Trebuie să câștigăm campionatul, ăsta e obiectivul principal acum. Suntem o echipă foarte bună, am reușit, din nimic, să sperăm să intrăm în grupe”, a spus Andrei Cordea, în exclusivitate pentru PRO TV.