Reacția celor de la Borac Banja Luka, după meciul cu CFR Cluj: „Victoria lor este meritată”

Căpitanul formaţiei Borac Banja Luka, Stojan Vranjes, campion cu CFR Cluj în 2012, a declarat, că formația ardeleană a meritat să câştige meciul din prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor.

„M-am simţit foarte bine aici la Cluj, dar acum, după ce am pierdut meciul nu pot să zic că mă simt la fel de bine. Victoria lor este meritată, bravo celor de la CFR. Au jucat mult mai bine azi. Dar avem încă un meci acasă unde o să încercăm să facem totul să câştigăm. Azi pe final am avut ocazia să facem meciul retur mai interesant, dar nu am înscris. Acum vedem ce se întâmplă în retur„, a spus jucătorul bosniac la postul Digisport.

„Va fi mult mai greu cu această diferenţă de două goluri, dar avem 90 de minute şi vom încerca să obţinem un rezultat pozitiv. Fanii noştri vor face o atmosferă frumoasă, sperăm să ne ajute”, a adăugat Vranjes, care a evoluat la CFR Cluj în returul sezonului 2011-2012.

CFR Cluj a învins echipa bosniacă Borac Banja Luka, scor 3-1, marţi seara, în prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor. Returul dintre Borac Banja Luka și CFR Cluj va avea loc pe 13 iulie. Învingătoarea dintre cele două echipe se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, unde va juca împotriva învingătoarei din duelul Fola (Luxemburg) – Lincoln (Gibraltar).

