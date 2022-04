Reacția clubului CSM București după postarea unei imagini controversate: „Ne cerem scuze pentru această neînţelegere”

O fotografie adăugată pe contul oficial al celor de la CSM București de pe o rețea de socializare a generat reacții în mediul virtual din cauza unui detaliu care nu a fost băgat de seamă de nimeni din club.

O zvastică desenată pe un zid „și-a făcut loc” în poza unor mici rugbyști care participau la un eveniment intitulat FESTIVALUL DE RUGBY PENTRU COPII “ Octavian Corneliu-Luluş”.

„Astăzi, profitând de vremea superbă de afară, tigrişorii din ACADEMIA DE RUGBY Under 14, au participat la FESTIVALUL DE RUGBY PENTRU COPII “ Octavian Corneliu-Luluş” organizat pe stadionul Ghencea de către #CSASteaua în colaborare cu #AMRB.

Sub îndrumarea domnilor antrenori Ionuţ FERARU si Florea OPRIŞ, #CSMB a participat la 3 categorii de vârstă: Under 14 şi Under 12 la baieţi, dar si cu o echipă formată în totalitate din fete. Felicitări şi succes în desluşirea tainelor rugbyului”, se arată în postarea de pe contul oficial de Facebook, sub titlul „Aventura trigrişorilor continuă”, a fost mesajul care a însoțit postarea care a atras atenția internauților.

CITEȘTE ȘI –>> VIDEO | Anamaria Prodan a dezvăluit de ce nu a vrut să cânte muzică populară

Văzând comentariile apărute pe marginea subiectului și faptul că mai multe instituții media au preluat informația, gruparea finanțată de Primăria Capitalei a șters fotografia și a venit cu un comunicat prin care a încearcat să îndrepte greșeala comisă.

„În legătură cu articolele apărute în presă, CSM Bucureşti doreşte să menţioneze faptul că scopul principal al postării apărute pe pagina oficială de Facebook este promovarea copiilor şi a juniorilor, practicanţi de rugby. Din păcate, simbolul prezent pe clădirea din spatele echipelor nu face cinste nimănui, astfel încât pozele au fost şterse. Ne cerem scuze, încă o dată, pentru această neînţelegere”, a fost motivarea oferită de oficialii de la CSM București.