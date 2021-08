Reacția de milioane a lui Șumudică atunci când a fost întrebat despre transferul lui Messi: „Pentru un lapte bătut și un sandwich îmi ajunge!”

Antrenorul CFR-ului este atât de preocupat de următoarele meciuri ale echipei sale încât mutarea secolului în fotbalul mondial nu îi trezește vreun sentiment aparte.

Tehnicianul nu s-a putut abține totuși să nu aibă o reacție atunci când a venit vorba despre atmosfera creată în Paris în ultimele zile.

„Vreun atentat, ceva? Ah… Messi, ce? Ce a făcut Messi? Ah, că s-a transferat la PSG! Sper să n-am timp să mă duc să-l văd. Am auzit că e plătit în criptomonede. Nu mă pricep la aşa ceva şi nu am investit până acum. Am auzit tot felul de poveşti, dar eu nu am banii necesari să investesc în astfel de monede.

Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am nevoie şi atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede şi cu asta. Pentru un lapte bătut şi un sendviş, mi-ajunge. Nu mă pricep, cred că ducem discuţia în altă direcţie decât în fotbal”, a fost amuzant antrenorul campioanei României la conferința de presă de dinaintea meciului cu Farul.

Messi a efectuat primul antrenament alături de noii săi colegi la exact o săptămână după ce Barcelona a anunțat despărțirea de starul argentinian. În tot acest timp, oferta francezilor a fost considerată cea mai bună de către jucătorul de 34 de ani care se alături altor nume mari ajunse tot în această perioadă de mercato pe Parc de Princes. Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum și Donnarumma au semnat și ei cu gruparea înființată în urmă cu 51 de ani.