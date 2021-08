VIDEO | Şumudică, sub presiune! Mesajul pentru Adi Păun

Marius Şumudică exclude posibilitatea unui final prematur al mandatului la CFR Cluj. Antrenorul campioanei a comentat posibilitatea de a fi demis după dubla cu Steaua Roşie Belgrad.

La conferinţa de presă premergătoare meciului cu Farul Constanţa, Şumudică a fost întrebat dacă oficialii lui CFR Cluj pot beneficia de o clauză contractuală care le permite să îl demită fără a-i plăti compensaţii.

„Asta trebuie să vorbiţi cu cei care au făcut contractul. Vorbiţi cu juristul clubului şi o să vă dea răspunsul exact. Nu cred că trebuie să discutăm despre acest lucru. Nu am avut nicio discuţie în acest sens, nu îşi are rostul această întrebare. Atâta timp cât conducerea clubului pot să spună comentatorii şi cei din ziare ce vor. Eu am un contract valabil cu clubul CFR Cluj. Din zece meciuri am câştigat şapte, am făcut un egal şi am pierdut două. Unul l-am pierdut la Banja Luka, dar până la urmă ne-am calificat” – a explicat antrenorul lui CFR Cluj.

Lider în Liga 1, Şumudică se aşteaptă la un meci dificil cu echipa lui Hagi. Partida se joacă la două zile după înfrângerea suferită la Berna. După duelul cu Farul, CFR va întâlni Steaua Roşie în prima manşă a dublei din playoff-ul UEFA Europa League.

„Este o echipă bună, rea, antrenată de Hagi. O echipă care joacă fotbal, o echipă cu jucători care au o anumită tipologie şi filosofie de joc, va fi un meci greu, venim la două zile după un joc, nu e uşor să aduc jucătorii cu picioarele pe pământ. Farul nu a primit niciun gol, e o echipă bună, bine aşezată în teren, sunt mai proaspeţi ca noi. Voi vedea ce soluţii voi avea.

Nu cred că îl putem numi un playoff de Europa League. Pentru mine e un playoff de Champions League. Steaua Roşie a fost în grupe de UCL, i-a chinuit pe AC Milan, sunt o echipă cu zece internaţionali, o echipă foarte puternică” – a declarat Şumudică.

Dezamăgit de Adi Păun după eliminarea stupidă de la Berna, Şumudică a anunţat că nu îl va sancţiona în niciun fel pe mijlocaşul în vârstă de 26 de ani. Antrenorul i-a transmis însă că este cazul să se maturizeze.

„Adiţă Păun?! Nu mai trebuie să fie Adiţă Păun. Trebuie să fie Adi Păun. Are şi el un copil, familie, cu apelativele astea nu mai merge. Nici eu nu sunt Şumică, sau ştiu eu cum. Face parte din lotul nostru, a greşit la momentul respectiv, a fost o frustrare, nu trebuia să aibă o asemenea ieşire. În legătură cu amenda, nu sunt eu cel care decide” – a explicat antrenorul campioanei.

CFR Cluj – Farul se va juca vineri, de la 21:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu.