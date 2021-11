Reacția fanilor FCSB după mesajul lui Edi Iordănescu: „Dacă pleacă, singurul pe care îl acceptăm este antrenorul secolului”

Deși echipa traversează o formă bună în campionat, acolo unde a înregistrat șapte victorii și un egal în ultimele opt etape, apele nu sunt deloc liniștite la FCSB.

Gigi Becali i-a propus lui Edi Iordănescu încetarea colaborării, dar antrenorul nu vrea să cedeze și este decis să-și ducă mandatul la bun sfârșit.

Acesta beneficiază și de sprijinul galeriei ”roș-albastre”. Gheorghe Mustață, al cărei lider este, a aruncat câteva săgeți către Gigi Becali, despre care spune că ar fi singurul antrenor pe care fanii l-ar accepta în cazul în care Edi Iordănescu nu ar mai continua la cârma echipei.

”Reacția noastră a suporterilor este una singură: Edi să nu plece. A fost o postare a lui Edi, aseară, pe care am văzut-o și eu . Dar dacă el pleacă, nu mai acceptăm alt antrenor la FCSB. Îl vom contesta, evident.

Eu sunt de acord cu spectacolul, dar să îi aducem pe Messi și Ronaldo. Liga 1 nu este un campionat de spectacol, ci de rezultate. De șase ani am făcut numai spectacol și nu ne-am ales cu nimic. Ce, CFR Cluj face spectacol? 1-0 și la revedere. Noi ne dorim foarte mult ca domnul Gigi Becali să-l lase pe Edi să-și facă treaba în continuare. Faptul că domnul Becali spune că echipa nu merge, trebuie să țină cont și de faptul că Edi nu a avut toți jucătorii la dispoziție.

Dacă pleacă Edi, singurul antrenor pe care îl acceptăm este domnul Gigi Becali, antrenorul secolului. Să vine el să antreneze. De ce să fie provocat? Dacă tot a adus un antrenor, să-l lase să-și termine contractul și la final să tragă linie. Dar dacă Edi are contract și dorește să rămână la echipă, pentru noi, pentru jucători – a înlăturat bisericuțele din vestiar – acum de ce să stricăm atmosfera la club?

Edi Iordănescu era normal să aibă o reacție. Patronul 100% nu-l va da afară și lucrurile vor intra pe drumul drept. A postat, dar eu vă garantez că nu va pleca. Rădoi, Dică, Pițurcă, numai minciuni, nu există așa ceva. Eu am discutat cu el, i-am explicat despre ce e vorba. Nu va pleca din cauza noastră, a suporterilor, patronul am înțeles că nu vrea să-l dea afară, așa am înțeles și de la MM, punct.”, a declarat Mustață, pentru Digi Sport.