Edi Iordănescu, antrenorul echipei FCSB, a oferit o reacție după conflictul cu Gigi Becali. Finanțatorul vicecampioanei a criticat jocul prestat de roș-albaștrii.

Tehnicianul a recunoscut că i s-a propus rezilierea contractului, de către conducerea clubului. Iată ce a scris Edi Iordănescu, pe contul personal de Facebook:

„Am venit la Fcsb pt performanta, pt ca am simtit ca sunt dorit cu adevarat si pt ca am primit promisiuni concrete de sustinere si independenta profesionala. Dar mai mult decat orice am venit pt suporteri si pt grupul de jucatori in care am avut mereu incredere totala.

2. Din prima zi am incercat sa construiesc in vestiar si in jurul echipei um mediu foarte corect, profesionist, de munca, seriozitate si disciplina. Am vrut sa construim o mentalitate solida si competitiva care sa ne duca spre progres si indeplinirea obiectivelor. Dar asta inseamna timp, etape si foarte multa munca. Inainte insa sa inveti sa castigi, trebuie sa inveti sa nu mai pierzi, sa nu accepti sa mai pierzi, sa dai totul pe teren si sa te pui in slujba echipei, sa lupti pana in ultima clipa. Sa dai totul pt echipa si suporterii ei.

3. Nu am in contract o clauza pt spectaculozitate, am pt eficienta, iar istoricul ultimelor sezoane ne-a aratat ca asa se castiga campionate. Imi asum ca am cerut mereu echipei sa sacrifice spectacolul pt rezultat. La diferenta de puncte la care am preluat echipa, orice altceva insemna inconstienta.

4. Sunt multumit de parcurs, foarte multumit de cum au raspuns baietii pana acum in activitatea zilnica a echipei, implicarea lor a fost totala. Atitudinea a fost corecta si pt asta le sunt recunoscator. E adevarat ca putem mult mai mult, dar asta cere rabdare. Si daca in trecutul apropiat nu s-a mai facut performanta, inseamna ca au fost si lucruri care nu au functionat asa cum trebuie. Eu nu pot in 2 luni jumatate sa schimb obiceiuri si deprinderi de ani de zile. Daca lucrurile functionau, cu siguranta ca ca nu mai eram apelat.

5. Cat voi fi antrenorul echipei, deciziile tehnice in vor apartine in exclusivitate, nu pt ca eu sunt stapan pe banii cuiva, ci pt ca sunt antrenor profesionist si pt ca asa ne-a fost intelegerea, dar daca continuam sa ne analizam in presa problemele si sa cream tensiuni, nu facem decat sa compromitem sansele pt obiectiv si sa generam tensiuni inutile. Nu am venit sa iau locul nimanui pe scena, ci sa antrenez echipa.

Citește și BREAKING NEWS | BOMBA DE LA FCSB! ,,GIGI BECALI I-A PROPUS OFICIAL LUI EDI IORDĂNESCU REZILIEREA!”,,E ÎN CONTINUARE SUPĂRAT, AFECTAT” 6. In ultima perioada am vazut o alta stare de spirit in vestiar si la antrenamente, unitate, am vazut jucatorii si oamenii din jurul echipei venind cu zambetul pe buze la program, am vazut ca incep sa se lege prietenii printre baieti, am vazut placere si preocupare pt munca si progres, am vazut alta responsabilitate si efort la jocuri , am vazut baietii cantand dupa victorii in autocar in drum spre casa si multe alte semne clare care ne-au aratat ca suntem pe drumul bun si se naste o echipa frumoasa. Toate lucrurile astea ne dau putere si incredere.

7. Recunosc ca am fost foarte suparat si dezamagit de subiectele din ultimele zile din spatiul public, am fost si surprins de pozitiile constante si critice ale patronului si toate astea in contextul in care am facut 22 de puncte din 24 posibile si am produs 8 victorii si 1 egal in ultimele 9 jocuri. Nimic nu ma facea sa ma gandesc la asa ceva. E adevarat ca sunt si eu de parere ca patronul unui club are tot dreptul sa iasa in public, sa declare ce doreste, ce gandeste, ce vede. Totusi nu inteleg cum zile la rand se poate discuta in spatiul public despre estetica jocului nostru. Toate astea venite intr-un context incredibil de dificil. Eu nu construiesc scuze si nu caut alibiuri.

Citește și FOTBALUL A RĂMAS FĂRĂ UN CAMPION MONDIAL: „SUNTEM PROFUND ÎNTRISTAȚI SĂ ANUNȚĂM DECESUL LEGENDEI” Sunt constient ca scuzele si alibiurile nu ne ajuta la progres, dar de ce mi-ar trebui alibiuri cand echipa a castigat toate jocurile!? Eu spun fapte: am venit in plin campionat si fara sa fiu implicat deloc in selectia de vara si fara sa am posibilitatea unei pregatiri centralizate care ar fi putut sa ma ajute sa dau o baza solida fizic, tehnic si in mod special tactic. Dar mi-am asumat asta cand am venit.

Nu mi-am asumat insa ca la 2 zile dupa ce am venit s-a vandut Morutan, ca la primul joc s-a accidentat Coman si nu-l avem de 3 luni, ca la al 2-lea joc s-a accidentat si Tanase, apoi Tavi Popescu, Sut, Serban, Mamut, Miron, Ovidiu Popescu, Budescu, etc. De cand am venit nu am avut 1 antrenament macar cu 75% din lot.

Am avut in mod constant cate 14-15 jucatori la antrenamente si am adus mereu juniori ca sa ne completam la numar. Apoi ne-a lovit covidul si ne-a pus efectiv la pamant. Aveam 9-10 jucatori de camp la antrenamente, alti 10 prin camere izolati 2 saptamani, eu si intreg stafful la fel acasa si am condus antrenamentele prin telefon. Nu cred ca mai e cazul sa vb de ce inseamna sa stai inchis ca sportiv intr-o camera 14 zile.

Ne-am prezentat la joc oficial in 13 jucatori si noi mai vorbim de estetica!? Nu am putut macar o data sa lucram cum trebuie la organizarea de joc si totul s-a adaptat la situatie si nr de jucatori. Inclusiv in pauzele pt jocurile echipelor nationale am avut cate 7-8 jucatori plecati. Pauze in care puteam regla multe detalii. Vorbim de relatii de joc !? Cum sa le facem!? Prin zoom!?

8. Concluzia este ca mi s-a propus din partea clubului/patronului incetarea de comun acord a colaborarii. Din ce am inteles calitatea jocului reprezinta nemultumirea patronului. Feeling-ul meu este ca domnia sa doreste sa se ocupe personal in exclusivitate de echipa. Este dreptul dansului, chiar daca pt mine este dezamagitor, fiindca am fost adus cu insistente si promisiuni si am venit din calitatea de antrenor campion al Romaniei. Pt echipa si suporteri, pt mine si stafful meu, pt cariera mea, eu nu doresc aceasta despartire.

Citește și GIGI BECALI ȘI-A SCHIMBAT DISCURSUL! PATRONUL FCSB NU E SUPĂRAT PE EDI IORDĂNESCU, ÎNSĂ ȘTIE DE CE NU MERGE JOCUL ECHIPEI Nu am venit pt 3 luni, dar tinand cont de faptul ca nu rezultatele primeaza in evaluarea mea si a muncii mele, totul pare lipsit de speranta si fara perspectiva. Ultimul lucru pe care il doresc este sa sufere echipa din cauza acestei situatii. In conditiile astea raspund public acestei propuneri si spun ca nu doresc sa-mi dau acordul pt incetarea colaborarii decat intr-un singur caz. Incetarea unilaterala din partea clubului, achitarea clauzei de reziliere pt ca patronul a spus oricum ca asta nu este o problema, iar eu promit ca a doua zi dupa ce acei bani au intrat in contul meu, toti vor fi directionati catre donatii, cu acte doveditoare.

Vor merge catre copii si oameni in varsta. Nu am venit pt bani, am venit pt clubul pe care il iubesc si daca acum nu joaca spectaculos echipa, probabil juca mai bine inainte cu Karagndy sau Rapid. Daca nici aceasta solutie nu este acceptata, atunci il rog sa recunoasca public ca nu ma mai doreste pt ca vrea sa decida tot la echipa si nu are legatura cu rezultatele si putem inceta colaborarea.