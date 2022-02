Reacția Kamilei Valieva înainte să revină pe gheață, după decizia TAS: „Viața de adult poate fi oarecum nedreaptă”

Rusoaica de doar 15 ani a reușit să termine prima programul scurt de marți, din cadrul JO de la Beijing.

Campioana europeană a avut însă mari emoții după ce numele ei a fost intens pronunțat în ultima săptămână în contextul confirmării prezenței unor substanțe interzise în corpul său. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a „iertat-o” pentru moment pe sportivă pentru ca ea nu poate fi inculpată atât timp cât nu a împlinit încă vârsta de 16 ani. Cu o ratare în urma căreia a fost penalizată de arbitri, Valieva nu are un avans confortabil față de următoarea clasată.

„Zilele acestea au fost foarte grele pentru mine. Sunt fericită, dar sunt obosită emotional. A fost foarte greu, dar se pare că este unul dintre momentele, din fazele, prin care trebuie să trec. Întregul proces m-a învățat că viața de adult poate fi într-o oarecare măsură nedreaptă”, a fost declarația sportivei pentru postul rus Canal 1, înaintea evoluției sale.

Pe poziția secundă se află tot o rusoiacă, Anna Shcherbakova, campioana mondială en-titre. Între ea și Valieva sunt două puncte diferență înaintea programului liber.

„Sunt atât de fericită! Am controlat fiecare mișcare, fiecare săritură, fiecare rotire. Nu am fost tensionată, eram foarte concentrată. Sunt fericită că nu am făcut nicio greșeală. Toți nervii mi-au dispărut deja de la antrenamente. Azi am fost cu adevărat calmă”, a recunoscut după concurs patinatoarea care reprezintă Comitetul Olimpic Rus.

Japoneza Kaori Sakamoto a stricat socotelile rusoaicelor și și-a făcut loc pe podiumul intermediar. Evoluțiile care vor stabili medaliatele vor avea loc joi.

„Eram atât de nervoasă încât eram pe cale să plâng înainte de concurs. Mă bucur că am reușit să-mi mențin concentrarea până la final. Acesta este cel mai bun lucru pe care îl pot face să pot să execut programul pe care-l am”, a fost prima reacție a niponei după ce s-a văzut pe poziția a treia.