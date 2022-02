Reacția lui Adi Popa, după golul cu Unirea Constanța: „Am reuşit să îi fac fericiți pe aceşti fani minunaţi”

CSA Steaua a învins-o, în deplasare, pe Unirea Constanța, cu 5-0, într-un meci disputat sâmbătă în etapa a 17-a a Ligii a 2-a.

Adi Popa a înschis tabela. Mijlocașul a marcat primul său gol pentru ”militari”. La finalul partidei, Adi Popa s-a declarat extrem de fericit pentru reușita sa.

”Important e că am luat trei puncte și că am câștigat într-o manieră categorică. Mă simt bine. Sunt fericit că am reuşit să marchez. Îmi doream să reuşesc acest lucru din prima parte a campionatului, dar nu a fost să fie. Important este că am reuşit să îi fac pe aceşti fani minunaţi fericiţi și s-a cunoscut acest lucru.

Lupta este foarte strânsă, avem două finale, cum am spus. Am câştigat astăzi o finală, mai avem încă două şi ne concentrăm pe meciul de vineri cu Iaşi. Vom face tot ce ține de noi ca să câștigăm.

Echipele sunt mult mai fizice, se bazează mult mai mult pe partea fizică decât pe partea tehnico-tactică şi acest lucru face pentru cei care vin de sus să fie mai dificil”, a declarat Adi Popa la finalul partidei.

CSA Steaua ocupă locul 6, cu 31 de puncte, în timp ce Unirea Constanța e pe 17, cu 8 puncte.