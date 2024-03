Reacția lui Adrian Mutu după eșecul din duelul cu Universitatea Craiova”Fotbalul te judecă”

CFR Cluj a fost învinsă de Universitatea Craiova, 1-2, și ocupă locul patru în play-off.

Adrian Mutu a declarat la finalul partidei că nu are ce să le reproșeze elevilor săi, iar rezultatul este unul echitabil.

”Ăsta e fotbalul. Nu meritam astăzi să pierdem, dar, când joci în play-off și ai atâtea ocazii și nu reușești să marchezi, fotbalul te judecă.

Nu am ce să le reproșez băieților, doar că nu au fost mai concentrați în fața porții. Lipsa de experiență a lui Matei se vede, dar de asta suntem aici, să-l ajutăm să crească. Asta e istoria acestui meci, meritam mai mult.

Faza golului doi a fost și norocoasă, a sărit mingea din mâna lui Matei.

Mă ajuta această pauză, dar cu cei care rămân aici, pentru că mulți pleacă la naționale.

Ca joc și ca atitudine, nu am ce să le reproșez băieților. Am jucat pe atac, am propus fotbal, dar e un campionat în care contraatacul, tranziția negativă, contează foarte mult. Trebuia să fim mai atenți. Ambele goluri au fost de evitat, puteam face mai mult.

Eu cred că a fost penalty clar la Mogoș, Ivan se uita după el și nu joacă mingea. Chiar dacă era 0-2, era un gol și probabil altul era rezultat”, a declarat Adrian Mutu.