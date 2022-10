Reacția lui Alex Ioniță după Hermannstadt – Rapid: ”Când joci în doi-trei oameni, e greu să reușești!”

Rapid Bucureşti a întrecut vineri, în deplasare, formaţia FC Hermannstadt, scor 2-0, într-un meci al etapei a 14-a din Superligă. Sibienii se află la a treia înfrângere consecutivă.

La finalul meciului, Alex Ioniță a oferit mai multe declarații.

”Am început să am marcaj om la om, dar nu e o problemă. Sunt puține dățile când ies de pe teren fără să mă doară ceva. De data asta sunt ok. Am încercat să îl blochez și eu, a încercat să mă blocheze și el. Mă bucur că am contribuit la primul gol, execuția lui Emmers a fost foarte frumoasă.

Avem meciul de Cupă pe care îl tratăm la fel de serios. E normal să avem și evoluții mai puțin bune, dar încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Ne bucurăm că am câștigat cele trei puncte.

Sperăm să câștigăm meciul cu Dumbrăvița. Vrem să mergem cât mai departe în Cupă sau chiar să o câștigăm. Mă bucur că am reușit să ne menținem între primele locuri.

Când jucăm ca o echipă, e greu să ne învingă cineva. La meciul cu Chindia nu am intrat foarte concentrați. Când joci în doi-trei oameni, e greu să reușești. În seara asta am făcut o treabă foarte bună toți”, a declarat Alex Ioniță la finalul meciului.