Reacția lui Andrei Prepeliță, după ce a fost învins de Hermannstadt: ”I-am dat banderola lui Ișfan ca să fie o motivație în plus!”

Echipa FC Hermannstadt a dat lovitura la Pitești și a câștigat cu FC Argeș, 1-0, în Etapa a 9-a din Superligă. Golul a fost marcat de Daniel Paraschiv, în minutul 90, cu un șut printre picioarele portarului Cătălin Straton.

FC Hermannstadt continuă să fie neînvinsă în acest sezon, cu 4 victorii și 4 remize, având de jucat o restanță, meciul de pe teren propriu cu CFR Cluj. La finalul meciului, Andrei Prepeliță a oferit mai multe declarații.

”Am avut inițiativa, în a doua repriză am forțat și am avut ceva șanse de gol. Din păcate, o greșeală individuală și am primit acel gol. Poate Lato putea să fie mai aproape la acea fază, dar după nu a fost un șut imparabil, A avut ocazii Garita, Ișfan, am avut, dacă eram puțin mai lucizi cred că puteam să rezolvăm meciul mai repede.

Chiar și așa, nu trebuia să primim gol. I-am dat banderola lui Ișfan ca să fie o motivație în plus. Dintre cei care au fost pe teren el era cel mai vechi. Nu m-am gândit să pun presiune pe el. El trebuie să fie concentrat meci de meci și să nu aibă fluctuații în evoluții.

Cestor este accidentat, și el și Bertrand. De asta nu au făcut parte din lot. Eu îmi doresc să mai vină un jucător, să vedem dacă conducerea e de acord. Nu am discutat cu Tamaș, am văzut doar ce a apărut în presă. E jucător sub contract. Lupta este strânsă în Liga 1, suntem la început”, a spus Andrei Prepeliță.