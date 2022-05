Reacția lui Andrei Prepeliță, după umilința administrată de CFR Cluj: „Îmi cer scuze, eu sunt principalul responsabil”

FC Argeș a fost învinsă de CFR Cluj, cu 0-6, sâmbătă seară, în etapa a opta a play-off-ului Ligii 1.

Antrenorul echipei piteștene, Andrei Prepeliţă, a declarat că nu are o explicaţie şi că îşi cere scuze, el fiind principalul responsabil pentru acest rezultat.

”Nu pot să găsesc o explicație, să pierzi în asemenea manieră, șase goluri diferență, să iei 14 goluri în trei meciuri, să nu marchezi. Suntem schimbați la 180 de grade. Nu înțeleg atitudinea asta. Le-am spus că această calificare în play-off trebuie să ne responsabilizeze, să arătăm de ce am ajuns aici. Din acea echipă care în zece meciuri am primit două goluri, în aceste etape de play-off am primit mai multe goluri decât în 30 de etape.

Am făcut o analiză, știu despre ce e vorba. Am încercat să rulez tot lotul, să le dau o șansă tuturor. Nu vreau să vorbesc acum. După meciul de Cupă vom trage niște concluzii. Azi a fost o zi importantă pentru club. Au venit multe personalități ale fotbalului argeșean și ne-am făcut de râs. Îmi cer scuze. Eu sunt principalul responsabil.

Disciplinar, jucătorii nu au avut probleme, poate doar mental. Au intrat în vacanță mai devreme decât era cazul. Vom face o analiză a meciului, nu trebuie să mai repetăm aceleași greșeli.

După ce s-a întâmplat în ultimele trei etape, nu multă lume mai crede în șansa noastră. Bărbații și caracterele adevărate se văd când e greu. Trebuie să strângem rândurile. Am discutat în vestiar, erau dezamăgiți, unii dintre ei plângeau. Trebuie să le ridic moralul și să facem tot posibilul să reușim calificarea.

M-am înțeles cu conducerea. Nu cred că s-a schimbat nimic după rezultatul ăsta”, a spus Prepeliţă la posturile care transmit Liga 1.

CFR Cluj e lider în clasamentul Ligii 1, cu 54 de puncte, în timp ce FC Argeș ocupă locul 6, cu 27 de puncte.