Reacția lui Andy Murray la scandalul în care este implicat Novak Djokovic

Andy Murray și-a exprimat îngrijorarea pentru Novak Djokovic. Scoțianul a spus că situația prin care trece liderul clasamentului ATP „nu este deloc bună pentru tenis”.

Murray și-a exprimat îngrijorarea față de Djokovic și a precizat că toată lumea este „șocată”.

„Cred că toată lumea este șocată de această circumstanță, ca să fiu sincer. Voi spune două lucruri depsre el chiar acum. Primul este că sper ca Novak să fie ok. Îl cunosc bine și am avut întotdeauna o relație bună cu el. Chiar sper să fie în regulă. Al doilea lucru pe care-l voi spune desre acest caz este că tenisul nu arată deloc bine acum. Nu cred că beneficiază cineva de pe urma acestei situații. E foarte rău ce se petrece„, a spus Andy Murray, potrivit The Age, citată de Eurosport.

Susținător al vaccinării împotriva COVID-19, britanicul a precizat că nu poate comenta hotărârea lui Djokovic de a nu se vaccina: „Ceea ce îmi doresc acum este doar să aștept ca toate faptele să iasă la iveală despre ce s-a întâmplat pentru că în fiecare zi auzim informații noi. Trebuie să aștept și să aud exact care e situația înainte de a comenta pentru că, din nou, nu cred că este corect. Multe dintre informații sunt speculații. Au ieșit la iveală niște lucruri care nu arată deloc bine pentru tenis. Vreau să aud mai întâi toate faptele înainte de a continua să mai spun ceva„, a mai spus Murray.

Novak Djokovic a ajuns miercuri la Melbourne, pentru a participa la Australian Open, dar autorităţile au observat că echipa sa a făcut o greşeală în cererea de viză. Toţi jucătorii şi personalul de la turneu trebuie să fie vaccinaţi sau să aibă o scutire acordată de un grup de experţi independent.

Sârbul a fost plasat într-un hotel din metropola de la Antipozi, destinat refugiaților. El a fost ţinut în aeroport peste opt ore. După ce ce i-a fost anulată viza, sârbul a fost transferat la un hotel de carantină din Melbourne, până când va putea părăsi ţara. Liderul mondial a făcut apel la decizia de anulare a vizei iar acesta va fi judecat luni.