Reacția lui Anghel Iordănescu după ce a văzut dezastrul de la FCSB. Ce spune fostul antrenor

FCSB traversează momente dificile.

Dică a plecat iar Pintilii a rămas să conducă echipa.

Anghel Iordănescu a vorbit despre echipa lui Becali.

“Din păcate, FCSB-ul nu reuşeşte să facă performanţă. Este al cincilea sau al şaselea an când nu reuşeşte să se califice şi tot cam la acea perioadă ne putem referi când vorbim de campionatul României.

În primul rând, cred şi rămân la convingerea că are un lot de jucători valoroşi, buni, mulţi dintre ei tineri, cu mare potenţial. Dar la FCSB lucrurile stau aşa cum le cunoaşte toată lumea. Nu are stabilitate antrenorul, nu are continuitate, nu are putere de decizie şi asta înseamnă foarte mult pentru fotbalul profesionist.

Practic, au un antrenor… dar deciziile sunt în altă parte. Sincer, chiar nu pot să mă aventurez şi să spun acum cât va mai dura situaţia asta, eu sper şi cred că în primul rând se va ajunge odată şi odată la o înţelegere cu Ministerul Apărării Naţionale, sper şi cred că din acel moment probabil şi investitorul de la FCSB va obosi sau se va ocupa doar de afacerile personale.

Este normal să te interesezi de echipa ta atunci când eşti patron. Este normal să ai discuţii cu antrenorul, este normal să îi ceri un anumit punct de vedere ca să-l vezi cum reacţionează şi cum gândeşte, dar dacă nu îi acorzi încredere şi deplină forţă de decizie atunci înseamnă că nu ai rezolvat nimic”, a declarat Anghel Iordănescu, potrivit Fanatik.