Ce a spus Gigi Becali când a aflat că Bănel Nicoliță a fugit în Statele Unite de teama cămătarilor

Gigi Becali a vorbit despre cele mai recente evenimente din viața lui Bănel Nicoliță, unul dintre cei favoriții săi atunci când evolua pentru formația ”roș-albastră”.

Ajuns la 36 de ani, Nicoliță are mari probleme financiare. Acesta și-ar fi pierdut toți banii investind în echipa din localitatea natală, Făurei. S-ar fi împrumutat cu 100.000 de euro și de la cămătari. Pentru a scăpa de datorii, ar fi plecat în Statele Unite.

Patronul celor de la FCSB a comentat situația fostului său jucător, declarând că nu știe amănunte pentru că nu a mai păstrat legătura cu el.

”Habar nu am de situația lui Bănel Nicoliță și nu știu ce face. Nu am mai mai vorbit de foarte mult timp cu el și sincer nici nu știam că a plecat din România în SUA. Nu era pe la el prin Brăila sau Făurei?

Chiar nu prea mă interesează de situația lui Bănel că am alte lucruri eu pe cap. Dacă o să fie cazul, o să mă interesez, dar eu nu mai am nicio treabă cu Bănel de foarte mult timp. Fiecare cu treaba și cu problemele lui. Nu am ce să mai comentez pe treaba asta”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.