Reacţia lui Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, când a fost întrebat dacă a fost contactat de FRF

La finalul meciului CFR Cluj – Jablonec, antrenorul echipei ardelene, Dan Petrescu , a fost întrebat dacă a fost contactat de Federaţia Română de Fotbal, având în vedere zvonurile cum că Mutu ar fi favorit pentru preluarea postului de selecţioner.

“Ce treabă am eu la meciul ăsta cu întrebarea asta? Azi e 20 decembrie? Mulţumesc, seară bună!”, a reacţionat antrenorul.

Potrivit sport.ro, tehnicianul a avut o reacţie nervoasă la conferinţa de presă de după meci, deranjat de faptul că a trebuit să aştepte destul de mult după declaraţiile făcute de antrenorul celor de la Jablonec şi ale unuia dintre jucătorii formaţiei oaspete.

„Ce am făcut mă? Stăm până mâine? N-am auzit în istoria fotbalului un jucător să fie la conferinţă, jur! Am stat aici jumătate de oră să aştept! De dimineaţă până seara muncesc, am şi eu nevoie de puţină pauză„, a fost replica antrenorului campioanei României.